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Bejaarde man (73) onderweg naar winkel overvallen

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Een 73-jarige man is zaterdag overvallen en beroofd van 1000 SRD in de omgeving van de Tourtonne- en de Mahonylaan in Suriname.

Het slachtoffer Soeres was onderweg naar een winkel in de omgeving toen hij werd aangesproken door een vermoedelijke zwerver. Deze vroeg hem om geld, maar toen het slachtoffer weigerde geld af te staan, werd hij volgens de melding beroofd van 1000 SRD.

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Hij kwam tijdens de roof ten val en liep schrammen op.

De politie van Centrum kreeg de melding rond 10.30u. Van de dader was geen spoor te bekennen. Aan de opsporing en aanhouding wordt gewerkt.

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