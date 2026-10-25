Andy Liu wil excuses en eerherstel na vrijlating in brandstichtingszaak

Andy Liu Jianming, voorzitter van de Suriname Chinese United Association en Chung Fa Foei Kon, wil excuses van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) na zijn vrijlating in een brandstichtingszaak. In een uitvoerige verklaring op sociale media ontkent hij iedere betrokkenheid en stelt hij dat zijn aanhouding grote schade heeft toegebracht aan zijn gezondheid, reputatie en gezinsleven.

Volgens Liu hebben drie rechters van het Hof van Justitie van Suriname op 21 oktober unaniem geoordeeld dat zijn aanhouding en inverzekeringstelling onrechtmatig waren. Zij zouden zijn onmiddellijke invrijheidstelling hebben bevolen. “Ik ben terug, en wel met een zuiver geweten en een onbezoedelde naam”, schrijft hij. Liu vermeldt daarbij dat het onderzoek nog loopt en dat hij daarom niet alle bijzonderheden openbaar kan maken.

Liu schrijft dat de politie hem als vermeende opdrachtgever van een brandstichting aanmerkte nadat een verdachte, aangeduid als R., zijn naam had genoemd. Deze verdachte zou op heterdaad zijn aangehouden. Volgens Liu bevatte het dossier behalve die verklaring geen ander bewijs dat hem aan de zaak koppelde. Ook een huiszoeking en onderzoek aan zijn voertuig zouden niets belastends hebben opgeleverd.

Verder stelt hij dat verschillende onderdelen van de verklaring van R. niet kloppen. Het gaat onder meer om het tijdstip en de plaats van een vermeende ontmoeting achter Maretraite Mall, een gestelde aanbetaling van 1.500 Amerikaanse dollar en de kleding die Liu zou hebben gedragen. Hij zegt over videobeelden te beschikken waaruit blijkt dat hij op het genoemde tijdstip elders was. Ook zou het telefoonnummer waarmee onderling contact zou zijn geweest, niet zijn aangetroffen.

De verenigingsvoorzitter uit scherpe kritiek op de manier waarop de politie hem op straat heeft aangehouden. Hij omschrijft het optreden als buitengewoon ruw en vraagt waarom de verklaring van R. niet eerst nader is gecontroleerd. Ook hekelt hij dat zijn identiteitsgegevens volgens hem binnen twee uur na zijn aanhouding op een nieuwswebsite verschenen. Liu vermoedt dat sprake is van een bewuste poging om zijn goede naam te beschadigen en spreekt van een “set-up”.

Liu wil dat de verantwoordelijke politiefunctionarissen en het OM verantwoording afleggen, excuses aanbieden en zijn goede naam herstellen. Hij behoudt zich het recht voor om de schade te verhalen en zal met zijn advocaten overleggen over vervolgstappen. Ook overweegt hij de kwestie voor te leggen aan onder anderen de procureur-generaal, de minister van Justitie en Politie, de korpschef en zo nodig de president.

In zijn verklaring sluit Liu zich tevens aan bij zorgen van ABOP-parlementariër Stanley Betterson over de gevolgen van onrechtmatige detentie. Betterson vroeg tijdens de behandeling van wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering aandacht voor onder meer inkomensverlies, advocaatkosten en ontwrichting van gezinnen, en wilde weten hoe getroffen burgers worden gecompenseerd. (waterkant.net⁠)

Liu bedankt zijn advocaten mr. V. Bhattoe, mr. Ch. Algoe en mr. B. Pick voor hun inzet, evenals iedereen die hem en zijn gezin heeft gesteund. Hij benadrukt dat hij respect heeft voor het rechtssysteem en voor politieagenten die hun werk naar behoren uitvoeren en burgers beschermen.