Achaibersing wil VHP-bestuur met deskundigheid, draagvlak en hart voor Suriname

Armand Achaibersing, kandidaat voor het voorzitterschap van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), zegt dat hij een toekomstig partijbestuur wil samenstellen uit deskundige personen die kunnen rekenen op voldoende draagvlak en hart hebben voor Suriname.

“We gaan deskundige erin hebben. We gaan mensen erin hebben die draagvlak en hart voor Suriname hebben”, zei de oud-minister in een interview op TBN. De politicus voerde aan dat na de bekendmaking van zijn kandidatuur er zowel positieve als kritische reacties zijn geweest. Wat de kritiek betreft, stelt hij dat dit iets is dat er altijd zal zijn.

“Ik haal altijd de goede dingen eruit. Alle kritieken hebben iets goeds dat je moet meenemen en dat probeer ik steeds eruit te halen. Maar kritiek gaat er altijd zijn”, stelde hij.

De VHP’er stelt bereid te zijn om zijn krachten aan land en volk te geven. Dat is ook de voornaamste reden waarom hij ingestemd heeft met het verzoek om voor deze functie te gaan. Hoewel zijn kandidatuur inmiddels bekend is, moet eerst het verkiezingstraject binnen de partij worden doorlopen. De VHP is momenteel bezig met de organisatie van de kernverkiezingen.

Daarna zullen de bevoegde partijorganen het proces voor de bestuursverkiezingen opstarten. Achaibersing stelt dat dit proces rustig moet worden afgewacht.