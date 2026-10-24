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Vrachtboot naar Apoera vol gelopen; omstanders zouden goederen hebben meegenomen

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Vrachtboot naar Apoera gezonken; omstanders zouden goederen hebben meegenomen

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In Suriname is een vrachtboot die vanuit Nickerie onderweg was naar Apoera, vrijdagmiddag op de Corantijnrivier vol water gelopen en grotendeels onder water geraakt. De kapitein en de matroos verkeren buiten levensgevaar.

Het vaartuig was rond 16.00 uur vertrokken vanuit de omgeving achter de Hakrinbank aan de Maynardstraat. Tijdens de vaart merkte de kapitein dat er water de boot binnenstroomde.

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Hij vermoedde dat een plank aan de zijkant was losgeraakt, maar kon dit niet met zekerheid vaststellen. Toen de situatie gevaarlijk werd, probeerden de kapitein en de matroos met behulp van veiligheidsmiddelen de oever te bereiken. Ondertussen liep de boot verder vol water.

Na het incident kwamen omstanders hulp bieden. Een deel van hen zou echter van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om goederen uit de lading mee te nemen. Het ging om snacks en dranken.

De politie wist een groot deel van de goederen terug te halen en het verder wegnemen van de lading deels te voorkomen. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

De politie van Corantijn onderzoekt de zaak. Of overbelasting een rol heeft gespeeld bij het incident, is nog niet vastgesteld.

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