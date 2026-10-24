Van ijsbad tot vasten: ‘Je lichaam bewust prikkelen’ (VIDEO)

Door Sam Jones – Er was deze keer veel hilariteit aan het begin van de MOVO-Academie in bovenzaal NoLIMIT in Amsterdam Zuidoost. Twee grote bakken met ijswater stonden klaar voor de derde bijeenkomst van de reeks van vijf. De vraag lag voor de hand: wat heeft een ijsbad met gezondheid te maken?

“We gaan het vandaag hebben over thermoregulatie”, zegt docent Joyce Bakker aan het begin van deze editie van de MOVO-Academie. “Het is een van de onderdelen van intermittent living.” Het idee: het lichaam bewust prikkelen, bijvoorbeeld met kou of door af en toe een maaltijd over te slaan.

Patricia Sweet gaf er een historische context aan. “In de slaventijd aten we maar één keer per dag, want dat was echt gedwongen”, vertelde ze. “Nu hebben we de vrije keuze om te kiezen of we een keer willen vasten of niet. Daar gaat het vandaag om: de bewustwording.”

De theorie werd gevolgd door een gezonde maaltijd. Sweet maakte deze keer een oranje soep van wortel, knolselderij en prei, met tijm, koriander, peterselie, kurkuma, knoflook en zeezout. “Deze was lekkerder dan de vorige”, lachte een deelnemer. Ze gaat voor een tweede bakje soep.

Daarna volgt een maaltijd van kabeljauw met zoete aardappel, spitskool, notensaus, granaatappel en een pittige vissaus met Madame Jeanette. De bekende radioman Norman van Gom, kenner van de Surinaamse keuken en vooral een bamiliefhebber, was ook een van de deelnemers. “Het eten is goed”, zei hij nadat hij een paar happen had genomen. “Af en toe proef ik ook roti of pom”, grapte Van Gom.

Deelnemer Tàlia Shyamnarain paste haar eetpatroon al eerder aan. “Ik merkte dat ik best veel ongemerkte eetmomenten had”, zei ze. “Door meer eiwitten te eten, houd ik het goed vol tot de lunch.” Ze bleef wel trouw aan Surinaamse gerechten: “Je kunt gewoon nog je bruine bonen met rijst, pom of pastij eten, als je de rest van de dag anders eet.”

Toen was het ijsbad. Karin en Dennis Daniels stapten, na rek- en strekoefeningen en begeleide ademhalingstraining, het ijskoude water in. “Ik heb het beloofd, dus ik moet het doen”, zei Dennis. Tijdens de ‘duik’ in het bad legt Sweet uit waarom zo’n ijskoud bad nodig is. “Je lichaam gaat hard werken om weer warm te worden. Dat is echt een boost voor je immuunsysteem.”

Na enkele minuten kwamen de twee trillend maar lachend het bad weer uit. “Lekker!” zegt Dennis met de borst vooruit. Karin, nog rillend: “Top. Goed.” Ze krijgen een warme brasa van Sweet.