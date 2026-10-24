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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Suribetshop-medewerkster in vrijheid gesteld; advocaat beroept zich op noodweer

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Suribet-medewerkster vast na herhaalde mesaanvallen op vrouw
Het gevecht voorafgaand aan de mesaanval

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De 31-jarige Suribetshop-medewerkster die door de politie van Latour was aangehouden op verdenking van zware mishandeling, is vrijdag door de rechter-commissaris in Suriname in vrijheid gesteld. Dat bevestigt haar advocaat Derrick Veira aan de redactie van Waterkant.Net.

Volgens de raadsman heeft zijn cliënte uit noodweer gehandeld. Hij stelt dat uit het dossier blijkt dat het vermeende slachtoffer zelf de confrontatie heeft opgezocht en tot tweemaal toe heeft geprobeerd de medewerkster met bierflessen aan te vallen.

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Camerabeelden en verklaringen van ooggetuigen zouden volgens Veira bevestigen dat de vrouw herhaaldelijk de confrontatie zocht. Ook zouden verschillende omstanders tevergeefs hebben geprobeerd haar ervan te weerhouden de medewerkster aan te vallen.

De advocaat stelt verder dat uit het dossier naar voren komt dat het vermeende slachtoffer anderen lastigvalt wanneer zij alcohol heeft gedronken.

De Suribetshop-medewerkster zou zich volgens haar raadsman genoodzaakt hebben gezien een keukenmes te pakken om zichzelf te verdedigen. Veira stelt dat dit noodzakelijk was om zich tegen de aanvallen te beschermen.

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