Somohardjo: “Mede door het doorgaan van illegale rijst is de VHP gesponsord in Nickerie”

Terwijl de overheid ruim 385 ton omstreden parboiledrijst van de ondernemer Bhagwatpersad Ramadhin in de haven van Nieuw-Nickerie recent in beslag heeft genomen, beweerde Pertjajah Luhur (PL)-fractieleider Bronto Somohardjo dinsdag in De Nationale Assemblée (DNA) dat illegale rijst vaker in het verleden is doorgelaten.

Mede door het toestaan van de illegale rijst, zou de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) volgens Somohardjo zijn gesponsord in het district Nickerie.

“Ik weet dat de mensen boos zijn dat rijst is onderschept. Deze keer zijn ze gepakt, maar vaak is het doorgegaan. En mede door het doorgaan van de illegale rijst is de VHP gesponsord in Nickerie. Ik kan namen noemen”, beweerde Somohardjo. Hij noemde daarbij de namen van twee rijsthandelaars. De partij zou volgens hem ook zijn gesponsord door autobedrijven.

Voorzitter Ashwin Adhin wees Somohardjo erop dat hij geen namen tijdens de vergadering moest noemen, maar deze namen, indien er bewijsmateriaal is, bij hem moest indienen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar merkte op dat de doorsneeburger zich wel zal schamen als hij kijkt naar de vertoning op de DNA-vergadering. Hij vroeg toen om de vergadering kort te schorsen. Na hervatting vroeg Adhin, ondanks aandringen van de VHP-fractie, aan eenieder om niet meer in te gaan op deze opmerkingen om zo verdere escalatie van deze discussie te voorkomen.