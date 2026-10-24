Monorath: “Niemand komt aan de overuren van mijn manschappen”

Minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid in Suriname zal niet toestaan dat de overuren van politieambtenaren die daadwerkelijk extra uren maken, worden beperkt. Daarmee reageert hij op de commotie die is ontstaan over een mogelijke vermindering van het aantal overuren dat politieambtenaren mogen draaien.

Volgens de minister blijkt er een administratieve omissie te zijn geweest, waardoor een deel van de overuren bij het Korps Politie Suriname (KPS) niet is uitbetaald. “Niemand komt aan de overuren van mijn manschappen. De mensen die hard werken, werken, en ze werken die uren daadwerkelijk uit”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman voerde aan dat er wel stappen zijn gezet om misbruik van overuren binnen de korpsen tegen te gaan. Zo is vorige week een interministeriële commissie geïnstalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ministeries en korpsen, die de overuren beter moet monitoren en in moet richten.

Volgens de minister is er bij de BBS en de Brandweer niets mis met de overuren, terwijl er bij het KPS een administratieve discussie is geweest. Hij benadrukt dat politieambtenaren die daadwerkelijk overuren maken, niet hoeven te vrezen dat deze worden afgenomen. “Mochten er administratieve omissies zijn gemaakt, dan hebben we dat reeds besproken met het ministerie van Financiën. En wij houden ons aan de afspraken en de regels die we hebben gemaakt”, aldus Monorath.