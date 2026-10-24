Man doodgeschoten op goudconcessie Snesi Bergi; verdachte gevlucht

Op een goudconcessie in het Snesi Bergi-gebied in Suriname is vrijdagmiddag een man doodgeschoten. De vermoedelijke schutter is na de schietpartij op de vlucht geslagen.

Volgens de eerste informatie ging aan de schietpartij een woordenwisseling tussen de verdachte en meerdere personen vooraf. De man, een gouddelver, zou vervolgens plotseling een wapen hebben getrokken en een schot hebben gelost, dat een andere gouddelver raakte.

Het slachtoffer zou schotwonden in zijn rug en nek hebben opgelopen en overleed ter plaatse. Het gaat om een man van boslandcreoolse afkomst. Hij droeg op het moment van het incident een korte broek, een zwart shirt, een rode pet en laarzen.

Het motief voor de schietpartij is vooralsnog onbekend. De politie van Brokopondo is ingeschakeld. Vanwege de grote afstand en het late tijdstip zullen politieambtenaren volgens de beschikbare informatie zaterdag naar de plaats delict afreizen.

Ook de afdeling Kapitale Delicten is ingeschakeld voor het onderzoek.

Het lichaam zal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag worden genomen.