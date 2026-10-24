HomeOnderwerpenJustitie en politieKindje van anderhalf jaar gereanimeerd na val in zwembad
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Kindje van anderhalf jaar gereanimeerd na val in zwembad

https://friendlycab-taxi.com

-

0

FREESTYLE at De Pier

In Suriname is een kindje van anderhalf jaar vrijdag gereanimeerd nadat het in een zwembad bij een woning was gevallen. Het incident vond plaats in een zijstraat van de Tout Lui Fautkanaal middenweg.

De melding kwam binnen via een arts, waarna een ambulance werd ingeschakeld. Ook de politie van Livorno werd op de hoogte gesteld. Agenten gingen naar de polikliniek van de arts. Bij navraag bleek dat het incident zich op een andere locatie had voorgedaan.

Xessionz Welcome Party

De ambulance vertrok direct na aankomst met het kindje.

De identiteit van het kindje en de precieze omstandigheden waaronder het in het zwembad terechtkwam, zijn vooralsnog niet bekend. Ook over de gezondheidstoestand van het kindje is niets bekendgemaakt.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Suribetshop-medewerkster in vrijheid gesteld; advocaat beroept zich op noodweer
Volgend artikel
Monorath: “Niemand komt aan de overuren van mijn manschappen”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival