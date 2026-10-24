Kindje van anderhalf jaar gereanimeerd na val in zwembad

In Suriname is een kindje van anderhalf jaar vrijdag gereanimeerd nadat het in een zwembad bij een woning was gevallen. Het incident vond plaats in een zijstraat van de Tout Lui Fautkanaal middenweg.

De melding kwam binnen via een arts, waarna een ambulance werd ingeschakeld. Ook de politie van Livorno werd op de hoogte gesteld. Agenten gingen naar de polikliniek van de arts. Bij navraag bleek dat het incident zich op een andere locatie had voorgedaan.

De ambulance vertrok direct na aankomst met het kindje.

De identiteit van het kindje en de precieze omstandigheden waaronder het in het zwembad terechtkwam, zijn vooralsnog niet bekend. Ook over de gezondheidstoestand van het kindje is niets bekendgemaakt.