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Friendly Cab Suriname verloot volledig verzorgd weekend Curaçao voor twee

https://friendlycab-taxi.com

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FREESTYLE at De Pier

Een taxirit kan binnenkort een zonnig vervolg krijgen voor klanten van Friendly Cab Suriname. Met de actie ‘Rijd & Win’ maken zij kans op een volledig verzorgd weekend naar Curaçao voor twee personen. Iedere kilometer die zij met de taxidienst afleggen, levert één kans op bij de trekking op 31 oktober 2026.

De hoofdprijs wordt aangeboden met ondersteuning van AVA Apartments & Car Rental Curaçao en omvat vliegtickets, accommodatie en transport. De reis vindt plaats in november 2026, waarbij de winnaar een weekend naar keuze kan uitzoeken. Daarmee ligt een ontspannen uitstapje naar het Caribische eiland voor twee personen in het verschiet.

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Naast de reis naar Curaçao zijn er nog twee andere prijzen te winnen. De tweede prijs is een laptop en de derde prijs bestaat uit een shopping spree ter waarde van SRD 5.000.

Deelname is gekoppeld aan het gebruik van Friendly Cab Suriname: elke gereden kilometer staat gelijk aan één kans. Wie meer kilometers met de taxidienst aflegt, bouwt dus meer kansen op. De kilometers worden automatisch geregistreerd in het systeem en gebruikers kunnen hun opgebouwde aantal zelf bekijken via het gebruikersmenu in de app.

De trekking is op 31 oktober en de winnaars worden via de socialemediakanalen van Friendly Cab Suriname bekendgemaakt.

Wie wil meerijden en kans wil maken op een van de prijzen, kan de Friendly Cab-app downloaden via de App Store of Google Play. Ook de QR-code op de actieflyer verwijst naar de app. Zo telt iedere kilometer mee op weg naar een mogelijke vakantie op Curaçao.

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