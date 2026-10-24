Doden en gewonden bij horrorcrash in Guyana

Bij een horrorcrash tussen een personenauto en een vrachtwagen op de Soesdyke-Linden Highway in Guyana zijn vrijdagavond vier mensen om het leven gekomen. Ook zouden drie personen zwaargewond zijn geraakt.

Volgens voorlopige informatie is de personenauto met hoge snelheid van achteren tegen de vrachtwagen gebotst. De vrachtwagen vervoerde vaten met brandstof.

Brandweerlieden en andere hulpverleners kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Over de identiteit van de slachtoffers en de exacte toedracht van het ongeval zijn vooralsnog geen nadere details bekend.

De politie van het buurland van Suriname heeft nog geen officiële informatie verschaft. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.