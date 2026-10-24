Desailly Tchakatchou brengt hulde aan nieuwe zorghelden: “Moeders uit Moengo tonen pure Surinaamse kracht”

Internationaal Jeugdambassadeur Desailly Tchakatchou heeft tijdens een feestelijke diplomauitreiking diepe indruk gemaakt met een eerbetoon aan een nieuwe generatie zorgmedewerkers. In zijn toespraak belichtte hij de loodzware offers die de cursisten — en in het bijzonder de moeders uit het district Marowijne — hebben gebracht om hun droom in de gezondheidszorg waar te maken.

“Een samenleving valt of staat met de gezondheid van haar burgers,” stelde Tchakatchou krachtig voor de zaal met geslaagden, docenten en trotse familieleden. Volgens de jeugdambassadeur is de zorgsector de absolute ruggengraat van Suriname. “Je kunt grote economische plannen hebben of wegen bouwen, maar als je volk niet gezond is, heeft niets waarde. Net als de leraren zijn jullie de helden die dit land overeind houden.”

Offers van moeders uit Moengo.

De weg naar het felbegeerde diploma was voor de studenten een ware strijd. Achter de feestelijke stemming van de dag schuilt een onzichtbaar verhaal van offers. Tchakatchou richtte de schijnwerpers in het bijzonder op de grote groep geslaagden die helemaal vanuit Moengo naar de stad moesten afreizen voor de studie.

De meesten van hen zijn moeders, die naast de zware studiedruk ook de verantwoordelijkheid voor hun huishouden droegen. “Denk aan de momenten waarop je die verre reis moest maken en je kinderen en gezin moest achterlaten, wetend dat ze je thuis nodig hadden. Die momenten waarop je hart splitste tussen je rol als moeder en je ambitie in de zorg. De vroege ochtenden en de loodzware stages waarin je emotioneel werd getest. Maar jullie zijn niet gestopt. Jullie hebben doorgezet en getoond wat pure Surinaamse kracht is! Dit is pure topsport, gedragen door een ijzersterk karakter,” aldus een trotse Tchakatchou.

Symbool voor hoop.

De jeugdambassadeur riep de kersverse zorgmedewerkers op om vanaf vandaag met het hoofd omhoog de werkvloer op te stappen. Het uniform dat zij dragen is volgens hem niet zomaar kleding, maar een krachtig symbool voor hoop, deskundigheid en de rust die een patiënt voelt op het moment dat zij de kamer binnenstappen.

Tchakatchou drukte de geslaagden op het hart om scherp te blijven, te blijven leren, maar bovenal nooit de menselijke warmte te verliezen die hun vak zo uniek maakt. Namens de totale Surinaamse gemeenschap sloot hij af met een welgemeend en krachtig: “Respect!”