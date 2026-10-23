Zoon van minister Noersalim blijft vastzitten voor poging tot doodslag

De politie in Suriname heef afgelopen maandag de zoon van LVV-minister Mike Noersalim aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. De 21-jarge Jathniel N. zou na een ruzie met zijn vriendin met zijn auto op haar vader zijn ingereden.

Volgens de eerste informatie ontstond het incident na een conflict tussen de verdachte en zijn vriendin. Tijdens de ruzie zou hij vervolgens met zijn voertuig op de vader van zijn vriendin zijn ingereden.

De politie werd ingeschakeld en hield de verdachte na onderzoek aan. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) werd hij in verzekering gesteld.

Jathniel werd woensdag 21 oktober voorgeleid bij het Parket. De rechter-commissaris oordeelde dat zijn aanhouding rechtmatig is geweest. Zijn detentie is vervolgens verlengd, bevestigt een woordvoerder van het OM tegenover Waterkant.Net.

De zoon van de minister blijft vooralsnog vastzitten, terwijl het onderzoek wordt voortgezet. De politie heeft nog geen verdere inhoudelijke details bekendgemaakt over de zaak.

Jathniel kwam eerder dit jaar ook al in aanraking met justitie. Hij en een vriend werden op zondag 31 mei aangehouden op verdenking van opzettelijke vrijheidsberoving en mishandeling van een 15-jarige bromfietser.

De verdachten zouden zich in een dienstvoertuig van het ministerie van LVV hebben verplaatst toen zij de minderjarige bromfietser tegenkwamen. Het slachtoffer zou vervolgens tegen zijn wil zijn meegenomen en mishandeld.