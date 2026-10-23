Vier vissers heelhuids terug met boot na urenlange onzekerheid op zee

De vier bemanningsleden van een vissersboot die sinds de nacht van woensdag op donderdag onbereikbaar waren, zijn donderdagmiddag heelhuids teruggekeerd. Ook de boot is behouden gebleven. Dat bevestigt de eigenaar van het bootbedrijf aan de redactie van Waterkant.Net.

De eigenaar had die nacht rond 02.00 uur telefonisch contact met de kapitein, die meldde dat de vissersboot op zee in problemen verkeerde. Na dat gesprek was de kapitein niet meer bereikbaar. De opvarenden zouden door de hoge golven bang zijn geworden en hebben gedacht dat redding niet mogelijk was.

Toen verder contact uitbleef, informeerde de eigenaar de politie in Suriname. Hij vreesde dat er een bootongeluk had plaatsgevonden en dat de bemanningsleden mogelijk te water waren geraakt. Het uitblijven van nieuws zorgde voor ongerustheid over hun lot.

Volgens de eigenaar bleef de kapitein tot donderdagmiddag omstreeks 16.00 uur onbereikbaar, vermoedelijk vanwege het slechte telefoonbereik op zee.

Uiteindelijk keerden alle vier de bemanningsleden met dezelfde vissersboot veilig terug. De eigenaar laat weten dat inmiddels alles onder controle is.