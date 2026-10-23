Monorath over politiebeveiliging Landveld: “Waarom heeft hij zeventien mensen?”

Minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid vindt dat zijn collega Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) niet moet doen alsof hij verrast is door het besluit om een deel van zijn politiebeveiliging terug te halen. Monorath plaatst bovendien vraagtekens bij de omvang van de beveiliging van Landveld en vraagt zich af waarom de TCT-minister zeventien personen nodig heeft voor zijn beveiliging.

“Waarom heeft hij zeventien mensen? Zo zijn er meerdere ministers die dat ook hebben. Ik ben de minister van Justitie en Veiligheid en ik heb niet eens zeventien mensen. Ik heb zes per shift en uit die twaalf heb ik vier politiemannen. Waarom hebben andere mensen dan vijf en acht van mijn manschappen nodig? En ik betaal die overuren en het salaris uit mijn begroting. Go meki yu egi sani. Als je er aanspraak op maakt, dan yu go teki eng na DNV”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Het afbouwen van het grote aantal politieambtenaren die als beveiliging zijn geplaatst bij hoogwaardigheidsbekleders is volgens hem iets dat reeds bij het aantreden van de regering door president Jennifer Simons is aangekondigd. Het muteren van politiebeveiliging bij ministers gebeurt volgens hem mondjesmaat. Aan alle ministers is reeds mondeling aangezegd om hun manschappen af te bouwen en terug te sturen naar de dienst.

Volgens Monorath is het tekort aan politieambtenaren een enorme uitdaging voor het ministerie. Zo heeft de politie onmiddellijk 3.500 medewerkers nodig, maar blijft stranden op ongeveer 2.600 manschappen. Met de installatie van vijftien nieuwe rechters zullen onmiddellijk 105 politieambtenaren nodig zijn voor object- en subjectbeveiliging, inclusief een ploegcommandant.

“Wat wij echter hebben, is een cultuur in Suriname waarbij mensen uit de verschillende diensten ter beschikking worden gesteld van VIP’ers. Er is juridisch en sociaalmaatschappelijk niets mis mee. Maar waar wij een uitdaging mee hebben, is het tekort aan politieambtenaren. Op het ministerie word ik geconfronteerd met een maandelijkse uitstroom, korpsbreed en ministeriebreed, van bijkans 24 tot 30 medewerkers. Dat zijn mensen die met verlof buiten bezwaar gaan, of naar de regio vertrekken of gewoon naar hun familie gaan voor hereniging en niet meer terugkomen.

Ik heb dus een ernstig tekort. En sinds februari zijn we gestart met het terugbrengen van de mensen naar de boezem van het ministerie. In die hoedanigheid hebben we mensen aangezegd om terug te komen naar de dienst. Ten tweede kan het niet dat bepaalde VIP’ers 18 en 21 manschappen ter beschikking hebben. Je kan ook niet gaan overdrijven”, stelde hij.

Volgens de minister mogen politiemensen eigenlijk niet langer dan twee jaar op een post aanwezig zijn. In de praktijk blijkt echter dat zij soms vijf, zeven tot zelfs zestien jaar op een post aanwezig zijn. Het gevolg hiervan is een mogelijke inburgering en vermindering van het vertrouwen van de burgers in die omgeving. Hetzelfde geldt ook voor sommige manschappen die aan VHP-beveiliging doen. Het probleem is ook dat er te weinig BBS’ers zijn om voor dit soort werkzaamheden in te zetten.

“Er zijn manschappen die soms wel vijftien en achttien jaar VIP-beveiliging doen, waardoor de vraag is: hoe zet je ze terug in de operationele dienst bij de politie of brandweer of KPA? Als ik 400 ter beschikking gestelde manschappen heb met 200 overuren, dan betaal ik uit mijn begroting 400 salarissen en 80.000 overuren en voedingsgeld. Hoe komt dat mijn dienst ten goede? Het komt mijn dienst niet ten goede. Die lijst is niet mooi. TB-manschappen moeten zich ook niet ertoe lenen om bepaalde mensen te gaan beveiligen. We hebben het over burgers, oud-ministers, oud-DNA-leden, partners van oud-DNA-leden, partners van ex-ministers. We hebben ook ploegcommandanten die zomaar tekenen en zomaar op de lijsten van ministers manschappen hebben gezet”, aldus Monorath.