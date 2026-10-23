Misiekaba: “Twee personen vanwege rookoverlast naar SEH; mogelijkheden worden bekeken voor opzetten van veldhospitaal”

Minister André Misiekaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid in Suriname (VWA) bekijkt de mogelijkheid om in Commewijne een aanvullend veldhospitaal op te zetten vanwege de aanhoudende rookoverlast door branden. De extra medische voorziening moet inwoners die gezondheidsproblemen ondervinden door de rook extra opvang bieden. Volgens Misiekaba zijn inmiddels twee personen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gegaan.

“Onverlaten, onverantwoordelijke mensen maken gebruik van de droogte om hun percelen in brand te steken. Natuurlijk zijn er boetes, maar dan moet je de persoon wel op heterdaad betrappen. En dat is zo moeilijk. Ik denk dat de brandweer alles doet wat in haar vermogen is.

Voor wat Commewijne betreft volgen we de zaak op de voet. De meeste mensen die in de problemen zijn gekomen, hebben op eigen gelegenheid de faciliteiten in Commewijne bezocht. Ik dacht dat ik rapportage kreeg dat er twee mensen naar de SEH zijn gegaan. Defensie is ook betrokken. Ook NCCR.

We weten niet hoe lang dit gaat duren, maar we bekijken de mogelijkheid om een veldhospitaal additioneel naast de faciliteiten in Commewijne neer te zetten waar de mensen kunnen gaan als ze in de problemen komen met hun ademhaling enzovoorts”, zei Misiekaba donderdag in De Nationale Assemblée (DNA).

Hij reageerde hiermee op een vraag van VHP-parlementariër Hakiem Lalmahomed, die zijn bezorgdheid uitte over de aanhoudende rookoverlast in Commewijne en Paramaribo-Noord. De situatie baart zorgen, omdat inwoners ademhalingsproblemen ondervinden en scholen vanwege de rook hun deuren hebben moeten sluiten.

Volgens Lalmahomed moest een leerling van een school deze week naar de Spoedeisende Hulp (SEH) worden gebracht nadat zij in Commewijne ademhalingsproblemen kreeg. Dit leidde ertoe dat scholen zelf de deuren hebben moeten sluiten.

De rookontwikkeling in Commewijne wordt veroorzaakt door branden op verschillende locaties en kan volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) ook richting Paramaribo overwaaien.

Zowel Lalmahomed als NDP-parlementariër Ingrid Karta-Bink noemden de situatie ernstig. Hij wees er bovendien op dat ook parlementariërs die in Paramaribo-Noord wonen, last hebben van de rook en hoesten. Misiekaba benadrukte dat de regering nog niet zover is om het gebied tot rampgebied te verklaren. De zaak wordt wel op de voet gevolgd.