Magazine Parbode dreigt te verdwijnen: 430 vrienden nodig voor redding

Voor het Surinaamse magazine Parbode worden de komende maanden beslissend. Om volgend jaar door te kunnen gaan, zijn uiterlijk eind 2026 430 Vrienden van Parbode nodig die het blad financieel ondersteunen. De redactie waarschuwt in een oproep van 22 oktober dat de financiële situatie niet langer houdbaar is en het voortbestaan wordt bedreigd.

Een winstgevend jaar heeft Parbode sinds de oprichting in 2006 nooit gekend. Dat het magazine twintig jaar lang kon verschijnen, was mede mogelijk dankzij de financiële steun van oprichter Jaap Hoogendam en de huidige uitgever Henry Neijhorst. De redactie spreekt haar waardering uit voor hun jarenlange betrokkenheid, maar maakt duidelijk dat een oplossing nodig is om verder te kunnen.

Met de reddingsactie ‘Operatie Red Parbode’ zoekt het blad daarom steun bij lezers en sympathisanten. Het beoogde aantal vrienden moet voldoende financiële ruimte opleveren om de uitgave in 2027 voort te zetten. Daarnaast wil de redactie een buffer aanleggen voor 2028, zodat ook voor de periode daarna enige zekerheid ontstaat.

Volgens Parbode staat er meer op het spel dan het behoud van een tijdschrift. Het blad, dat zichzelf omschrijft als het enige magazine van Suriname, benadrukt het belang van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek voor een goed functionerende democratie. De redactie vreest dat met het verdwijnen van Parbode ook een belangrijke plek voor kritische en diepgravende berichtgeving verloren gaat.

Als voorbeeld van de betekenis van dat werk verwijst het magazine naar zijn recente onderzoek naar het gebruik van verboden pesticiden. De bevindingen hebben volgens Parbode geleid tot discussie in zowel de media als het parlement. Dergelijke onderwerpen verdienen volgens de redactie de tijd en aandacht die nodig zijn om ze grondig uit te zoeken.

Wie zich aanmeldt als Vriend van Parbode, levert een extra financiële bijdrage aan het redactiewerk. Daartegenover staat toegang tot alle artikelen op de website en het volledige digitale archief. Met die steun hoopt de redactie de financiële basis te versterken en haar journalistieke werk te kunnen voortzetten.