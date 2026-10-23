Jayh, Shirma Rouse en Mai Tai bij feestelijke afsluiting Black Achievement Month

De Black Achievement Month wordt op vrijdag 30 oktober 2026 feestelijk afgesloten met het Black Achievement Awards Gala in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De avond brengt prijsuitreikingen en optredens samen en staat in het teken van zwarte rolmodellen die uitblinken in hun vakgebied en een bijzondere bijdrage leveren aan de samenleving. Het gala vindt voor de zevende keer plaats.

Het publiek kan rekenen op een uitgebreid podiumprogramma met optredens van Jayh, Shirma Rouse, Mai Tai, Illnoledge, Let It Happen en Latanya Alberto. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Hayp Band, onder leiding van Alvin Lewis en Patrick Mijnals. Fernando Halman neemt de presentatie van de avond voor zijn rekening.

Centraal staat de uitreiking van de Black Achievement Awards. Een onafhankelijke jury heeft negentien genomineerden geselecteerd binnen zes categorieën: Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Sport, Onderwijs & Wetenschap, Ondernemerschap en Social Media Influencer. Met de onderscheidingen worden mensen erkend die hun talent en deskundigheid verbinden aan een aantoonbare maatschappelijke bijdrage.

Nieuw dit jaar is de categorie Social Media Influencer. Daarmee wil de organisatie ook erkenning geven aan mensen die hun online bereik en invloed inzetten voor positieve maatschappelijke verandering. De toevoeging sluit aan bij de grotere aandacht die Black Achievement Month dit jaar besteedt aan jongeren, hun perspectieven en hun mogelijkheden om verandering in gang te zetten.

Naast de prijzen binnen de verschillende categorieën wordt een oeuvreprijs uitgereikt. Deze onderscheiding is bestemd voor iemand uit de zwarte gemeenschap die gedurende langere tijd een belangrijke en positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse samenleving. De prijsuitreikingen worden omlijst door muzikale optredens en inspirerende sprekers.

De Black Achievement Month draagt dit jaar het thema ‘Turning Black Excellence into Change’. Gedurende oktober worden talenten en prestaties van mensen met Afrikaanse roots zichtbaar gemaakt via een programma van culturele en maatschappelijke activiteiten. Daarbij staan ook ontmoeting, dialoog en samenwerking centraal. Het programma strekt zich uit over verschillende Nederlandse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere.

Bezoekers zijn op vrijdag 30 oktober vanaf 18.30 uur welkom voor de inloop met fotomoment. Het programma begint om 19.30 uur. De avond vindt plaats in het DeLaMar Theater aan de Marnixstraat 402 in Amsterdam. Voor het gala geldt de dresscode gala.

Kaarten kosten €30 per persoon, exclusief transactiekosten. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via de website van DeLaMar.