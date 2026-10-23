Gemaskerde rovers bestormen balkon en lossen meerdere schoten

Bij een gewapende roofoverval aan de Gemberstraat in Suriname zijn donderdag op klaarlichte dag twee personen gewond geraakt. Een 62-jarige vrouw werd met geweld beroofd van haar gouden ketting. Een man liep een schampschot aan zijn bil op.

Naar verluidt zaten de 62-jarige Louise en haar bezoekers Carmelita en Roel op het balkon te praten toen twee gewapende en gemaskerde overvallers op hen af renden. De daders waren in het zwart gekleed en losten meerdere schoten.

Een van de overvallers rukte de gouden ketting van Louises hals. Door de kracht waarmee dat gebeurde, kwam zij ten val. De vrouw liep een zwelling aan haar voorhoofd op en klaagde over pijn.

Roel werd tijdens de overval door een kogel geschampt aan zijn bil. Carmelita bleef ongedeerd. Van beide bezoekers werd niets weggenomen.

Na de overval sprongen de daders opnieuw over de schutting en vluchtten zij op een bromfiets in de richting van de Patatastraat.

Louise en Roel werden met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De politie van Kwatta onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachten.