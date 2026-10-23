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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Filipijns echtpaar door bende overvallen en mishandeld in woning Keizerstraat

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Beeld ter illustratie

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Vijf gemaskerde daders hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een Filipijns echtpaar in Suriname overvallen in een woning aan de Keizerstraat te Paramaribo. De 40-jarige man werd tijdens de overval gekneveld en herhaaldelijk geslagen.

De overvallers droegen donkere kleding. Eén van hen zou gewapend zijn geweest met een vuistvuurwapen.

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De daders beroofden het echtpaar van geld, vier Filipijnse paspoorten, sieraden en handtassen. In de handtassen bevond zich een geldbedrag van meer dan 30.000 Surinaamse dollar.

Het geslagen slachtoffer H.P. liep door de mishandeling een barstwond aan zijn hoofd op. Hij werd voor medische behandeling verwezen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Volgens de man en zijn 38-jarige partner spraken de overvallers zowel Surinaams als Engels. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de daders de woning zijn binnengekomen en op welke wijze zij na de overval zijn vertrokken.

De politie van Centrum onderzoekt de zaak en werkt aan de opsporing en aanhouding van de daders.

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