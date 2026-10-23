Brandweer treft afgebrande woning aan na melding van grasbrand

Een verlaten houten woning aan de Tangibastraat in Suriname is donderdag volledig door brand verwoest. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas kwam de melding rond 14.51 uur binnen als een grasbrand.

Bij aankomst bleek dat de laagbouwwoning al volledig was afgebrand. Het huis stond ongeveer vijftien meter het bos in en was niet aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. In de woning en de directe omgeving werden geen personen aangetroffen.

De brandweer van Lelydorp rukte uit om assistentie te verlenen. Ook de politie van Rijsdijk ging naar de locatie om de situatie in kaart te brengen.

De politie van Rijsdijk heeft de zaak in onderzoek.