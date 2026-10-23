Automobilist wil gevallen e-bikester helpen, maar wordt met de dood bedreigd

Een automobilist die hulp wilde verlenen aan een vrouw die na een aanrijding met zijn voertuig van haar e-bike was gevallen, is aan de Rijsdijkweg in het district Para met de dood bedreigd. De politie heeft in verband met het incident de 30-jarige verdachte R.C. aangehouden. De man wordt onder meer verdacht van bedreiging, vernieling en wederspannigheid.

Volgens de politie in Suriname ontstond de situatie nadat een vrouw op een e-bike bij een botsing met een auto ten val was gekomen. Toen de automobilist uitstapte om haar te helpen, zou een andere e-biker zich ermee hebben bemoeid en de bestuurder met de dood hebben bedreigd.

De verdachte zou de automobilist vervolgens opnieuw hebben bedreigd en daarbij ook de hendel van het rechtervoorportier van diens voertuig hebben beschadigd.

Na de melding stelde de politie van Rijsdijk een onderzoek in. De verdachte werd later aangetroffen in de omgeving van de Indira Gandhiweg. Bij zijn aanhouding zou hij zich tegen de politieambtenaren hebben verzet.

Ook na zijn overbrenging naar het politiebureau zou de man zich agressief hebben gedragen. Volgens de Surinaamse politie viel hij daar ambtenaren aan en uitte hij opnieuw doodsbedreigingen, ditmaal aan het adres van de politiemensen.

De 30-jarige R.C. ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten waarvan hij wordt verdacht.

De politie van Rijsdijk zet het onderzoek naar de zaak voort.