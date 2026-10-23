Abiamofo: Loadshedding EBS houdt mogelijk aan tot eind november

De loadshedding vanuit de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) zal volgens minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) naar verwachting tot ongeveer eind november duren. “De loadshedding blijft nog een tijdje. Misschien de komende vijf weken. De verwachting nu is dat het tot ongeveer eind november zal duren. Indien noodzakelijke kortstondige activiteiten moeten worden uitgevoerd, kan het een weekje langer duren”, zei Abiamofo donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de minister blijft de druk op de beschikbare elektriciteitscapaciteit voorlopig bestaan. De EBS doet er volgens hem alles aan om de productiecapaciteit zoveel mogelijk op peil te houden. Toch zullen bepaalde productie-units tijdelijk buiten bedrijf moeten worden gesteld voor noodzakelijk en preventief onderhoud. Het gaat daarbij om periodes van ongeveer twee tot vier dagen per unit. De productie vanuit de Afobaka-waterkrachtcentrale is volgens de bewindsman stabiel en bedraagt momenteel ongeveer 110 megawatt. Het waterniveau ligt echter nog twee tot drie voet onder het gemiddelde.

“De productie vanuit Afobaka is stabiel. Er wordt tot nu toe ongeveer 110 megawatt opgewekt. We zien wel dat het waterniveau nog twee tot drie voet onder het gemiddelde ligt. De EPAR kan bij extreme weersomstandigheden een waarde van ongeveer 290 megawatt bereiken. Eergisteren zagen we een piek ban 296 megawatt. Onder de huidige omstandigheden kunnen de opwekcentrales samen een maximale opwekking tussen 274 en 291 megawatt leveren”, aldus de minister.

Abiamofo verwacht dat volgende week circa 30 megawatt aan extra waterkrachtcapaciteit beschikbaar komt door de ingebruikname van de zesde productie-eenheid bij Afobaka. Tegelijkertijd staan onderhoudswerkzaamheden gepland bij de thermische installaties van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) en de EBS. Voor de langere termijn wordt gekeken naar uitbreiding van de thermische capaciteit van SPCS met 34 megawatt en een zonne-energieproject van 28 megawatt van de EBS. Daarnaast voert de EBS overleg met de regering over een mogelijke uitbreiding van de thermische opwekking met 100 megawatt.