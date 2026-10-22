Vier opvarenden van vissersboot te water geraakt bij ongeluk; toestand onbekend

Een vissersboot met vier opvarenden, die dinsdag 20 oktober vanuit Suriname naar zee vertrok, is afgelopen nacht betrokken geraakt bij een ongeval op het water. Alle vier de bemanningsleden zijn daarbij te water geraakt. Over hun toestand bestaat vooralsnog onduidelijkheid.

De eigenaar van de vissersboot, B.N., verklaarde dat hij rond 02.00 uur telefonisch door de kapitein op de hoogte werd gesteld van het ongeluk. Volgens de eigenaar waren alle vier de opvarenden in het water terechtgekomen.

B.N. gaf aan dat hij niet weet op welke locatie het ongeval precies heeft plaatsgevonden. Ook over de omstandigheden waaronder het ongeluk zich heeft voorgedaan, kon hij geen nadere bijzonderheden verstrekken.

De eigenaar begaf zich rond 07.00 uur naar het politiebureau van Nieuw-Amsterdam, waar hij aangifte deed van het voorval.

Vooralsnog is niet bekend wat er precies met de vissersboot is gebeurd en hoe de vier bemanningsleden eraan toe zijn. Ook over de oorzaak van het ongeval ontbreekt nadere informatie.