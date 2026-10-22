Suribet-medewerkster vast na herhaalde mesaanvallen op vrouw

De 31-jarige Suribet-medewerkster Whitney S. is woensdag in verzekering gesteld nadat zij een vrouw meerdere keren met een keukenmes zou hebben aangevallen. Het geweld vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats bij de ingang van een Suribet-shop aan de Wederzorgweg in Suriname. De verdenkingen tegen haar zijn poging tot moord, zware mishandeling, poging tot zware mishandeling en mishandeling.

De politie van Latour ging na een melding van een vechtpartij naar de locatie. Op de kruising van de Wederzorgweg en de Bakieweg troffen agenten het slachtoffer bloedend aan. De vrouw, die een groene jurk droeg, verklaarde dat zij door een andere vrouw met een keukenmes was gestoken.

Naar verluidt zat het slachtoffer met enkele vrienden voor de Suribet-shop te drinken toen Whitney, die daar werkt, ruzie met haar zou hebben gezocht. Nadat de aangeefster haar een duw had gegeven, ontstond een gevecht. Uit het onderzoek en de camerabeelden blijkt dat de aangeefster tijdens deze eerste confrontatie een glazen Parbo-bierfles pakte en naar Whitney gooide. Omstanders haalden de vrouwen vervolgens uit elkaar.

Ongeveer vijf minuten later kwam Whitney volgens het onderzoek met een keukenmes naar buiten en viel zij het slachtoffer aan. Omstanders grepen opnieuw in en brachten haar terug naar de shop. Op camerabeelden is te zien dat zij vervolgens weer naar buiten rende en het slachtoffer opnieuw met het mes aanviel. De vrouw probeerde te vluchten, maar werd achtervolgd en wederom aangevallen. Omstanders wisten de vrouwen uiteindelijk weer te scheiden. Het slachtoffer bleef bloedend voor de shop achter.

Bij een uitwendige controle constateerde de politie snijwonden aan het voorhoofd, een snijwond van ongeveer vijf centimeter aan de linkerschouder en een diepe snijwond aan de linkeronderarm. Ook had het slachtoffer striemen en blauwe plekken aan beide armen, haar romp en haar gezicht. Zij werd met een geneeskundige verklaring verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

Na afstemming met de hulpofficier van justitie werd Whitney opgespoord en aangehouden. De politie nam een keukenmes met een zwart handvat in beslag.

Tijdens een korte ondervraging verklaarde de verdachte dat zij al geruime tijd last zou hebben gehad van het slachtoffer en dat dit haar tot haar handelen had gebracht. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd zij in verzekering gesteld.