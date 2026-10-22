Simons ontkent toestemming aanblijven TAS-directeur: eerst onderzoek, dan nieuwe benoeming

President Jennifer Simons ontkent dat zij toestemming heeft gegeven aan de directeur van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), Wendy Jap-A-Joe, om na afloop van haar benoemingstermijn aan te blijven. Volgens het staatshoofd is die termijn verstreken en moet de Raad van Commissarissen (RvC) het bestuur tijdelijk overnemen.

Een resolutie voor de benoeming van een volgende directeur zal zij pas tekenen nadat het door de raad gewenste onderzoek is uitgevoerd.

Simons reageerde woensdag 21 oktober in een verklaring op het conflict bij de TAS. Zij zei dat de meningsverschillen tussen de directeur en de commissarissen meerdere keren op haar kabinet zijn besproken. Volgens haar wilde de voltallige raad onderzoek laten doen en had de directeur daar steeds geen bezwaar tegen. Toch kwam het onderzoek niet van de grond.

Volgens de president blijkt uit de benoemingsresolutie dat de termijn van de directeur tot 20 oktober liep. Zij verwijst naar de Wet Telecommunicatievoorzieningen, waarin een benoemingsperiode van vijf jaar is vastgelegd. “Als we deze zaken bekijken, dan zien we dat de wet ons zegt dat de huidige directeur haar termijn is verlopen. Dat is wat wij uit de wet halen”, aldus Simons.

Het staatshoofd benadrukt dat benoeming, schorsing en ontslag van de directeur via een vastgelegde procedure verlopen. Op voordracht van de minister moet eerst de Raad van Ministers goedkeuring geven, waarna de president de resolutie tekent. Ook de arbeidsovereenkomst wordt volgens haar door tussenkomst van de minister aan de Raad van Ministers ter goedkeuring voorgelegd. Bij het ontbreken van een directeur en onderdirecteuren neemt de RvC volgens haar uitleg van de wet tijdelijk het bestuur over.

Simons spreekt nadrukkelijk tegen dat met haar zou zijn afgesproken dat Jap-A-Joe mocht blijven. “Laat het duidelijk zijn dat de huidige president dat nooit heeft gezegd”, verklaarde zij. Volgens het staatshoofd kan zij niet buiten de wettelijke regels om besluiten dat de directeur aanblijft.

Wel heeft Simons naar eigen zeggen tijdens een gesprek met de minister en de RvC een duidelijke voorwaarde gesteld aan een volgende benoeming. “Ik heb dus wel heel duidelijk aangegeven dat ik van niemand een resolutie zal tekenen zolang het onderzoek niet is gebeurd”, zei zij. Die voorwaarde geldt volgens haar ongeacht wie voor het directeurschap wordt voorgedragen.

De president stelt verder dat er geen overeenkomst bestond over het aanhoren van de directeur en dat daarover niet is gesproken. Zij benadrukt dat haar inzet draait om naleving van de wet en het goed functioneren van de instelling, niet om personen.

Volgens Simons heeft de RvC inmiddels een kort geding aangespannen om de overdracht te bewerkstelligen. Zij zegt de uitspraak af te wachten en hoopt dat die snel volgt, zodat de situatie bij TAS kan worden genormaliseerd. Het staatshoofd roept op de verdere afhandeling rustig te laten verlopen.