Sampie: “Santokhi gaf opdracht om gunningen voor tweede- en derdehandse politievoertuigen aan vrienden te verlenen”

ABOP-parlementariër Edgar Sampie heeft fel uitgehaald naar de VHP-fractie, die stevige kritiek In De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) heeft geuit op de beantwoording van minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid over het tekort aan politievoertuigen.

De minister wees daarbij opnieuw op de aanschaf van voertuigen tijdens de vorige regeerperiode, die achteraf ernstige mankementen bleken te vertonen en daardoor deels niet inzetbaar zijn.

Sampie heeft de kritiek van de VHP-fractie scherp veroordeeld en ‘onthulde’ dat tijdens de vorige periode ministers door toenmalige president Chan Santokhi werden verplicht om gunningen voor dienstvoertuigen aan zijn vrienden te verlenen. Indien zij dat weigerden, dan werden de financiële middelen niet vrijgemaakt.

Hij adviseerde Monorath daarom om de cijfers uit de vorige en huidige regeerperiodes te presenteren over gunningen die verleend zijn aan vrienden en kennissen om nieuwe auto’s, die achteraf bleken tweede- en derdehandse te zijn, te leveren voor het ministerie.

“We weten wat de koppelingen zijn met de president toen. Waar de president toen duidelijk opdracht had gegeven van: als je de gunning niet verleend aan mijn vriend, dan zal ik jou dat geld niet geven om de auto’s te kopen”, zei Sampie.

De ABOP’er richtte zich tot de VHP-fractie en vroeg hen of de minister zelf achter dieven moet gaan aanrennen en of Monorath degene is die Boyke Bikharie heeft doodgeschoten. Hij vond dat de oppositie juist moet meehelpen met het pleiten voor meer middelen voor het ministerie.

“Om voldoende equiped te zijn om te bewegen zonder beperking. Ik wil ook vragen aan de overkant als het de minister is die Boyke Bikharie heeft doodgeschoten. Het is duidelijk dat de VHP bezig is met stemmingmakerij”, aldus Sampie.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien daagde Sampie uit om een lijst te presenteren met namen van de vrienden en sponsoren die volgens hem tijdens de vorige regeerperiode zijn bevoordeeld.

“Maar in de wilde weg zo roepen…ik kan ook aangeven hoeveel drugsbaronnen zijn partij financiert. Maar is dat gezond? Is dat bevorderlijk in deze samenleving?

Laten we ervoor zorgen dat de discussie hier in het parlement op niveau wordt gehouden. Laten we correct zijn. Als we niet over informatie beschikken, laten we niet hier in de wilde weg allerlei dingen zeggen”, aldus Gajadien.