Rook bosbrand Commewijne bereikt Nieuw-Amsterdam, mogelijk ook richting Paramaribo

De rook van een uitslaande bosbrand bij Belwaarde, ter hoogte van Plantage De Vries in Commewijne, heeft inmiddels Nieuw-Amsterdam bereikt. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) kan de rook ook richting Paramaribo overwaaien. Het ministerie roept bewoners op maatregelen te nemen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

De brand treft onder meer de omgeving van Suzannedaal en de Ordonnanceweg, bij het Militair Project. Vanwege de rookontwikkeling adviseert VWA mensen in het getroffen gebied ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden, zodat minder rook hun woning binnendringt.

Voor mensen met astma of andere luchtwegaandoeningen geldt het advies zoveel mogelijk binnen te blijven. Het ministerie raadt daarnaast aan openingen onder deuren met vochtige doeken af te dichten om het binnendringen van rook te beperken.

Wie toch naar buiten moet in een gebied met rookoverlast, krijgt het advies een goed passend N95- of KN95-mond-neusmasker te dragen. Deze maskers bieden bescherming tegen rookdeeltjes.

Het ministerie waarschuwt dat blootstelling aan rook onder meer irritatie van de ogen en neus, hoesten, niezen, jeuk en kortademigheid kan veroorzaken. Mensen die dergelijke klachten ervaren, worden dringend geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts en niet te wachten totdat de klachten verergeren.

VWA staat in contact met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Het ministerie vraagt de gemeenschap alert te blijven en de gezondheidsadviezen op te volgen.