Rijden door rood leidt tot aanrijding met veel schade

Twee personenauto’s zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 21 oktober hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Gemenelandsweg en Zinniastraat in Suriname.

De aanrijding vond plaats nadat één van de bestuurders door het rode verkeerslicht heeft gereden.

Eén persoon raakte licht gewond. De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide wagens hebben veel schade opgelopen en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.