HomeOnderwerpenJustitie en politieRijden door rood leidt tot aanrijding met veel schade
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Rijden door rood leidt tot aanrijding met veel schade

https://www.surifesta.nl/

-

0
Rijden door rood leidt tot aanrijding met veel schade

FREESTYLE at De Pier

Twee personenauto’s zijn in de nacht van dinsdag op woensdag 21 oktober hard met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Gemenelandsweg en Zinniastraat in Suriname.

De aanrijding vond plaats nadat één van de bestuurders door het rode verkeerslicht heeft gereden.

Xessionz Welcome Party

Eén persoon raakte licht gewond. De Surinaamse politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Beide wagens hebben veel schade opgelopen en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Het onderzoek duurt voort.

shop now
Passion B-day Bash

Vorig artikel
Sampie: “Santokhi gaf opdracht om gunningen voor tweede- en derdehandse politievoertuigen aan vrienden te verlenen”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival