Politie zoekt man bij Yokohama; betrokkenheid Nederlandse agenten onbevestigd

De politie in Suriname heeft onderzoek verricht op het terrein van Yokohama in verband met de zoektocht naar een man. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite SUN in een woensdag 21 oktober gepubliceerd bericht. Rond de zaak circuleert ook een bericht over een vermeende inval door Nederlandse agenten, maar die lezing wordt door de berichtgeving van SUN niet bevestigd.

Volgens het medium is het terrein grondig onderzocht en werd vastgesteld dat de gezochte persoon zich daar niet bevond. Wie de man is en waarom de politie naar hem op zoek was, wordt niet vermeld. Ook het precieze moment waarop het onderzoek plaatsvond, is niet bekendgemaakt.

In het rondgaande bericht wordt de politieactie omschreven als een inval bij de bekende cambio Yoko. Daarbij wordt beweerd dat Nederlandse agenten op zoek waren naar een man die daar aanwezig zou zijn geweest. Het bericht noemt ook een naam en een vermeende zakelijke relatie, maar vermeldt zelf dat officiële bevestiging ontbreekt.

De informatie van SUN ondersteunt uitsluitend dat de politie op het terrein van Yokohama naar iemand heeft gezocht en die persoon niet heeft aangetroffen. De nieuwssite spreekt over een onderzoek en doet geen mededelingen over de inzet van Nederlandse politiemensen. Daarmee biedt het bericht geen bevestiging voor de verdergaande beweringen die worden verspreid.

Waarom de man werd gezocht en of de zoekactie verband houdt met een strafrechtelijk onderzoek, blijkt niet uit de beschikbare informatie. Er is daardoor ook geen basis om conclusies te trekken over eventuele verdenkingen tegen de gezochte persoon of over betrokkenheid van het bedrijf bij strafbare feiten.

Over de aanleiding, de deelnemende politiediensten en het verdere verloop van de zaak is vooralsnog geen nadere informatie bekend. De beweringen over een Nederlandse inval blijven daarmee onbevestigd.