Opnieuw brand nabij brandstofopslag Apoera: pomp begeeft het, blusvoertuig nog steeds defect

In Suriname heeft de brandweer van Apoera woensdag 21 oktober opnieuw onder moeilijke omstandigheden moeten optreden bij een omvangrijke brand van houtblokken, nabij een brandstofopslag. Tijdens de inzet begaf de beschikbare pomp het gedeeltelijk, terwijl het vuur volgens een melding vanuit de brandweer richting de opslagplaats trok.

Het eigen blusvoertuig is nog steeds defect. Twee dagen eerder moesten de manschappen ook al met hulp van anderen uitrukken voor een brand bij een dieselopslag.

De nieuwe brandmelding kwam woensdag rond 17.00 uur binnen. Omdat de brandweer aldaar niet over een inzetbaar blusvoertuig beschikt, werd een politievoertuig gebruikt om de pomp naar de locatie te vervoeren. Daarmee konden de groepscommandant en zijn manschappen toch proberen het vuur te bestrijden.

Volgens de melding schoot de capaciteit van de pomp echter tekort. Door de afstand tot de brand moest de pomp op een te hoog toerental draaien, waarna deze het gedeeltelijk begaf. Het gebrek aan materiaal en materieel maakte het volgens de Surinaamse brandweer vervolgens onmogelijk om de noodzakelijke bluswerkzaamheden voort te zetten.

Op het moment dat de melding woensdagavond werd gedeeld, was het gevaar nog niet geweken. Het vuur bewoog zich richting de brandstofopslag. De manschappen bleven alert, maar hun mogelijkheden om in te grijpen waren ernstig beperkt. “We roeien met de riemen die we niet hebben”, luidde een noodkreet.

De situatie volgt kort op een eerdere inzet op maandag 19 oktober. Toen kwam rond 13.00 uur een melding binnen van een brand bij een dieselopslag. Volgens de eerste informatie kon worden voorkomen dat de vlammen oversloegen naar twee reservoirs met een capaciteit van ongeveer 35.000 liter elk. Ook die dag waren het commissariaat en de politie nodig om de motorspuit naar de brandlocatie te brengen.

Bij die eerdere brand zouden laswerkzaamheden zijn uitgevoerd. De politie trof ter plaatse lasmateriaal en een blusapparaat aan, maar de precieze oorzaak was nog niet vastgesteld. Of de brand van woensdag bij dezelfde opslagplaats woedde, blijkt niet uit de nieuwe melding. Ook over de oorzaak en omvang van de schade bij deze tweede brand is geen nadere informatie verstrekt.

De twee incidenten binnen enkele dagen onderstrepen hoe kwetsbaar de brandweerzorg in Apoera momenteel is. De groepscommandant en zijn manschappen proberen de gemeenschap te beschermen, maar zijn voor vervoer afhankelijk van anderen en moeten werken met een pomp die tijdens de laatste inzet onvoldoende bleek te functioneren. De bereidheid om op te treden is er; de middelen om dat effectief te doen ontbreken.

Hoe de brand zich na de melding van woensdagavond heeft ontwikkeld, is nog niet bekend. Evenmin is duidelijk wanneer het defecte blusvoertuig weer beschikbaar zal zijn of wanneer de post aanvullend materieel krijgt.