In auto overleden baby getroffen door hartstilstand

De anderhalve maand oude baby Kesian Afata, die maandagavond 19 oktober dood in een auto werd aangetroffen, is overleden aan een hartstilstand. Het kindje leed aan een hartaandoening en zou donderdag 22 oktober een operatie ondergaan. Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft donderdagochtend bevestigd dat er volgens de voorlopige onderzoeksbevindingen geen sprake is van een misdrijf.

De ouders waren zondag met de baby naar Afobaka geweest. Tijdens de terugrit bevond het kindje zich samen met zijn ouders en grootmoeder in de auto. Het gezin reed over de Martin Luther Kingweg, vanuit de Avobakaweg in de richting van het stadscentrum.

Ter hoogte van de kruising van de Tout Lui Fautkanaalweg en de Lachmisingweg werd opgemerkt dat de zuigeling geen tekenen van leven meer vertoonde. Een voorbijganger waarschuwde de Surinaamse politie, waarna agenten van het bureau Livorno ter plaatse gingen voor onderzoek.

De agenten troffen de baby aan op de schoot van zijn grootmoeder, die op de achterbank zat. Een ingeschakelde arts stelde het overlijden vast.

Uit verder politieonderzoek bleek dat het kindje vanwege een hartaandoening onder behandeling was van een specialist. Volgens de ouders had hun zoon hartklachten en stond voor donderdag een operatie gepland.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het lichaam van de baby afgestaan aan de nabestaanden.