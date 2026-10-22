Douane Nederland vindt weer cocaïne in etenswaren uit Suriname

De Nederlandse douane heeft onlangs opnieuw cocaïne aangetroffen in vruchten die deel uitmaakte van een postpakket met etenswaren. Een woordvoerder van de dienst bevestigt tegenover Waterkant.Net dat het pakket afkomstig is uit Suriname.

De verdovende middelen zijn in beslag genomen en vernietigd.

De vondst benadrukt opnieuw de vindingrijkheid van smokkelaars die allerlei methoden bedenken om drugs Nederland binnen te krijgen.

Het is niet voor het eerst dat etenswaren worden gebruikt om drugs vanuit Suriname te smokkelen. Eerder werden al drugs onderschept in onder meer kwie-kwie, krab, rum, droge vis, vruchten, kerstbrood, zuurgoed, kokosnoot, pinda sambel, popcorn, bevroren vis, pinda’s en bewerkte vruchten.

De eerdere vondsten beperkten zich bovendien niet tot voedsel. Ook in bamboe, flesjes Deet, bladeren, instrumenten, wierookschaaltjes met een dubbele bodem en beschermingstouwen werden drugs ontdekt. Deze waren afkomstig uit Suriname.