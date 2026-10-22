Del Castilho: “Achaibersing is van dezelfde oude koek”

DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho is niet onder de indruk van de vele lofuitingen die diverse leden van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) hebben geuit nadat bekend werd dat oud-minister Armand Achaibersing zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de partij. Volgens de politica heeft haar partij heel veel kritiek op het beleid van Achaibersing geleverd toen hij als minister van Financiën & Planning in de regering-Santokhi-Brunswijk diende.

“En die kritiek zijn wij niet vergeten. Die standpunten handhaven we tot vandaag. Is dat dus het antwoord van de VHP na Chan? Want hij was ook deel van de Chan-regering. Hoe kan je dan praten over een nieuwe wind? Ik hoor mensen zeggen dat jonge politici vooruit moeten komen. Maar meneer Achaibersing is van dezelfde oude koek.

Hij was in datzelfde beleid en hij heeft het verkocht aan ons. U bent de schandalen niet vergeten met Surfin, New Surfin en al dat soort dingen. Daar zijn zijn handtekeningen nog bij. Dus voor mij heb ik geen namen gehoord van mensen die een nieuw begin voor Suriname zouden kunnen aankondigen”, zei Del Castilho in het programma Retrospectie op LIMFM.

Del Castilho gaf aan verrast te zijn toen zij de naam van Achaibersing hoorde vallen. Zij merkte op dat parlementariërs uit de VHP pleiten voor sterk leiderschap, maar stelde de vraag wat daarmee precies wordt bedoeld. Volgens haar bestaat in Suriname de neiging om te denken dat het land een ‘trangamang’ als leider nodig heeft om dingen gedaan te krijgen.

“Een soort gangstergevoel van ‘I musu tranga’. Maar dat is het niet. Want je kan sterk zijn in zaken verdoezelen en slecht financieel beleid brengen als goed financieel beleid. Je kan sterk zijn in het in de kiem smoren van zaken zoals Blauwmeer. Je kan sterk zijn in geld inzetten om mensen je wil op te leggen. Is dat wat we willen?”, aldus de DA ’91-voorzitter.