Altona-project moet 2.305 bouwrijpe kavels opleveren: eigenaren geïnformeerd over aanpak

Het Altona-project moet in vijf fasen worden ontwikkeld tot een woongebied met 2.305 bouwrijpe kavels. De plannen voorzien onder meer in drie toegangswegen, nutsvoorzieningen en een adequaat ontwateringssysteem. Perceeleigenaren uit de eerste fase zijn dinsdag 20 oktober geïnformeerd over de aanpak en de mogelijkheden om de bouw van een woning te financieren.

De bijeenkomst vond plaats bij het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) en werd georganiseerd in samenwerking met de presidentiële commissie Coördinatie Landelijke Woningbouw. Ook vertegenwoordigers van Finabank en deskundigen op het gebied van bouw en stedenbouw waren aanwezig.

Naast woonkavels is binnen het project ruimte gereserveerd voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Het gaat onder meer om scholen, winkels, politiebureaus en gezondheidscentra.

Volgens Tirza Perk, PR-coördinator van de presidentiële commissie, waren voor deze bijeenkomst uitsluitend eigenaren uit de eerste fase uitgenodigd. Vooraf vond een registratie plaats om inzicht te krijgen in de juridische en feitelijke situatie van het gebied. Op basis van die informatie bepaalde de commissie samen met OWRO welke eigenaren werden opgeroepen.

De regering neemt binnen het Nationaal Huisvestingsprogramma Suriname (NaHuSur) het bouw- en woonrijp maken van het gebied op zich. Volgens Perk moet dit de kosten voor burgers verlagen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat perceeleigenaren vervolgens daadwerkelijk tot woningbouw overgaan.

Tijdens de bijeenkomst gaf Finabank uitleg over hypotheekleningen met een rente van 7 procent, de voorwaarden en de benodigde documenten. Perk benadrukte dat eigenaren ook bij andere lokale banken terechtkunnen. Finabank verzorgde de presentatie vanwege de bestaande samenwerking met de commissie.

Ook kregen de aanwezigen verschillende modelwoningen te zien die volgens de commissie tegen een betaalbare prijs worden aangeboden. Deze modellen worden binnenkort op de website van NaHuSur geplaatst. Volgens Perk heeft het voor de regering prioriteit om burgers te helpen toegang te krijgen tot een betaalbare lening.