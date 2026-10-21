Uitbreiding goudproject: Staatsolie en Zijin voorzien 3.600 nieuwe arbeidsplaatsen

De voorgenomen uitbreiding van het Saramacca Mining-project zal volgens Staatsolie en Zijin Rosebel Gold Mines ongeveer 3.600 nieuwe arbeidsplaatsen vereisen. De bedrijven verwachten echter een tekort aan gekwalificeerd personeel en willen samen met de overheid bekijken hoe Surinamers tijdig kunnen worden opgeleid. De uitbreidingsactiviteiten zouden in 2027 operationeel moeten zijn.

Directieleden van beide ondernemingen hebben de plannen dinsdag 20 oktober besproken met president Jennifer Simons op haar kabinet (foto). Tijdens het overleg kwamen de samenwerking tussen Staatsolie en Zijin, de uitbreiding van het goudproject en de verwachte personeelsbehoefte aan de orde.

Jerry Finisie, Community Relations and Development Manager van Zijin Rosebel Gold Mines, trad op als woordvoerder van beide bedrijven. Volgens hem bleek tijdens de voorbereiding van de uitbreiding dat onvoldoende arbeidskrachten met de benodigde vaardigheden beschikbaar zullen zijn. De ondernemingen willen daarom met de overheid werken aan het verkleinen van dat tekort.

Volgens Finisie heeft Simons zich bereid getoond om samen met de bedrijven en de betrokken overheidsinstanties naar oplossingen te zoeken. Daarbij wordt gekeken naar bestaande onderwijsinstellingen, waaronder het Natuurtechnisch Instituut (Natin), en naar kortdurende opleidingen om mensen voor de beschikbare functies klaar te stomen.

Finisie benadrukt dat het de bedoeling is de arbeidsplaatsen met gekwalificeerde krachten uit Suriname te vervullen, zodat geen buitenlandse werknemers hoeven te worden aangetrokken. Volgens hem zoeken veel Surinamers werk, maar sluiten hun vaardigheden niet altijd aan op wat bedrijven nodig hebben. Gerichte trainingen en bijscholing moeten die kloof helpen overbruggen.

De bedrijven kijken volgens de woordvoerder tevreden terug op het gesprek. Finisie stelt dat de deelname van Staatsolie aan de samenwerking ervoor zorgt dat de staat meer aan de goudsector verdient. Hij roept werkzoekenden op zich te laten opleiden en bijscholen om kansen in de mijnbouw te benutten. Volgens hem is die voorbereiding ook van belang voor werk in de toekomstige olie- en gassector.