Tal van belangrijke websites uit de lucht na ernstige veiligheidswaarschuwing

Een ernstige waarschuwing over kwetsbaarheden in programmeertaal PHP heeft woensdag geleid tot het offline halen van een reeks belangrijke Nederlandse websites. Onder meer DigiD, MijnOverheid en websites van ziekenhuizen zijn niet bereikbaar. Ook de Tweede Kamer en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) worden genoemd bij de getroffen organisaties.

De problemen raken uiteenlopende delen van het dagelijks leven. Naast overheidsdiensten en zorginstellingen zijn ook websites van openbaarvervoerbedrijven, verschillende voetbalclubs en technologieplatform Tweakers onbereikbaar.

De sites zijn uit voorzorg offline gehaald na de waarschuwingen. Dat betekent niet dat bij al deze organisaties daadwerkelijk een cyberaanval heeft plaatsgevonden.

Cyberveiligheidsautoriteiten van de Europese Unie hadden woensdagochtend al gewaarschuwd voor de kwetsbaarheden en de mogelijke gevolgen. Ook deskundigen en hostingbedrijven trekken aan de bel bij website-eigenaren. De grote verspreiding van PHP maakt de kwestie bijzonder zorgwekkend: de programmeertaal vormt een belangrijk onderdeel van de techniek achter een groot deel van het internet.

Ongeveer 70 procent van de websites maakt gebruik van PHP. De taal bestaat sinds de jaren negentig en wordt onder meer gebruikt door Facebook, Wikipedia, WordPress en talloze overheidswebsites. Daardoor kan een beveiligingsprobleem in PHP gevolgen hebben voor zeer veel verschillende organisaties en gebruikers.

Voor websitebeheerders is het wachten op een aangekondigde veiligheidsupdate. Vanuit PHP is gemeld dat die woensdag om 16.00 uur Nederlandse tijd beschikbaar moet komen.

Hoe groot de uiteindelijke impact wordt, is nog onduidelijk. Het brede gebruik van PHP maakt het risico bij een cyberaanval aanzienlijk, ook in Suriname.