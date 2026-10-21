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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Ruzie over vrouw ontaardt in vechtpartij in barbershop

https://www.surifesta.nl/

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a.i. beeld ter illustratie

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Een ruzie over een vrouw is afgelopen maandag flink uit de hand gelopen in een barbershop aan de Kwattaweg in Suriname. De woordenwisseling tussen twee mannen eindigde in een vechtpartij.

Uit camerabeelden die Waterkant.Net heeft ingezien en informatie van een getuige blijkt dat zich op dat moment enkele mannen in de barbershop bevonden. Op een bepaald moment ontstond er tussen twee van hen een ruzie over de ex-vrouw van een van de mannen.

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De situatie escaleerde vervolgens, waarna de twee mannen met elkaar op de vuist gingen. Andere aanwezigen in de barbershop grepen in en haalden de vechtersbazen uit elkaar.

Een van de mannen klaagde na de vechtpartij over pijn en gaf aan een arts te zullen bezoeken. De betrokkenen hebben ervan afgezien de Surinaamse politie in te schakelen.

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