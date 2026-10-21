Pawiroredjo: “President moet naast directeur Jap A Joe ook Raad van Commissarissen TAS wegsturen”

NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo adviseert president Jennifer Simons om schoon schip bij de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) te houden en daar naast de directeur ook de Raad van Commissarissen (RvC) te bedanken. Volgens de NPS’er is de situatie tussen directie en RvC bij de TAS volledig ontspoord en kan er gesproken worden van een circustoestand.

“Dat de Surinaamse politie is gevraagd om de directeur van haar werkplaats te begeleiden. Het is een schaamteloze vertoning en het houdt ons al weken bezig. Toch moeten we ons de vraag stellen wie hiervoor verantwoordelijk is. In de eerste plaats de mensen die daar benoemd zijn en hun verantwoordelijkheid niet snappen. Maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij de regering en de politiek die deze mensen daar heeft benoemd.

Het gaat om bedrijven waar er veel geld omgaat en dat valt op. En het ergste is dat de regering, de president en vicepresident, veel betere dingen te doen hebben dan maar beziggehouden te worden met deze circustoestand. De president kent haar verantwoordelijkheden. Of je haar nu schorst of ontheft, maar ik zou voorstellen om schoon schip te maken en ook die RvC daar weg te sturen en opnieuw te beginnen”, zei Pawiroredjo dinsdag in De Nationale Assemblée (DNA).

Ondertussen heeft minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) Wendy Jap A Joe schriftelijk meegedeeld dat haar zittingsperiode als directeur van de TAS op 20 oktober 2026 is verstreken en dat zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheden overdraagt.

Jap-A-Joe weigert zich echter neer te leggen bij het standpunt van Landveld en stelt in een brief dat haar arbeidsovereenkomst voorziet in rechtszekerheid en continuïteit van het bestuur. Daarmee verzet zij zich tegen de juridische grondslag waarop de RvC het voorlopige bestuur van de telecomautoriteit wil overnemen.

Ook ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft zich uitgesproken over het conflict. In een interview bij ABC Suriname stelde hij dat Jap-A-Joe niet zonder een formele ontslagresolutie uit haar functie kan worden verwijderd.

ABOP-parlementariër Stanley Betterson merkte op dat directeur Jap A Joe in gijzeling wordt gehouden door een RvC die haar verantwoordelijkheden niet kent. “Wat gebeurt er? Wat doet de regering? Dit is schaamteloos wat er nu gebeurt en we moeten als parlementariërs erop wijzen dat de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen”, aldus Betterson. Volgens hem heeft de minister een schrijven gestuurd dat op niets slaat, aangezien dit niet conform de wet is.

Dinsdagmiddag escaleerde de situatie toen beveiligers Jap A Joe naar buiten wilden begeleiden. Op videobeelden is te zien dat RVC-voorzitter Emanuel Scheek hardhandig wordt aangepakt door een beveiliger: