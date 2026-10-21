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Jong meisje met spoed naar SEH als gevolg van rookoverlast in Commewijne

https://www.surifesta.nl/

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Jong meisje met spoed naar SEH als gevolg van rookoverlast in Commewijne

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Een jong meisje in Suriname is deze week met spoed naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht nadat zij ademhalingsproblemen kreeg door rookoverlast in Commewijne. Het district kampt op verschillende plaatsen met rookontwikkeling als gevolg van branden.

Door de aanhoudende hitte en droogte is de vegetatie sterk uitgedroogd, waardoor vuur zich snel kan verspreiden. Hierdoor kunnen grote branden ontstaan, met aanzienlijke rookoverlast voor omwonenden.

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De rook vormt vooral een risico voor jonge kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen. Het inademen ervan kan gezondheidsklachten veroorzaken en bestaande aandoeningen verergeren.

Districtscommissaris Rajiv Ramsahai doet daarom een dringend beroep op de Surinaamse samenleving om rekening te houden met de gezondheid en veiligheid van anderen. Hij roept op geen onnodige branden te stichten en tijdens de aanhoudende hitte en droogte extra voorzichtig te zijn.

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