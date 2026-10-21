Grasbrand verwoest woning aan Papitodostraat volledig

Een laagbouwwoning aan de Papitodostraat in Suriname is maandag volledig door brand verwoest nadat een grasbrand was overgeslagen naar de woning.

Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt dat de Surinaamse brandweer na de melding meteen uitrukte. Ter plaatse hoorde de brandweer van omstanders dat het vuur vanuit het gras was overgeslagen naar de woning.

Het huis was opgetrokken uit hout en zinkplaten, werd volledig door het vuur verwoest.

Volgens Pinas was het huis niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van de Energiebedrijven Suriname (EBS). Bij aankomst werden er geen personen aangetroffen.

De politie van Rijsdijk is ingeschakeld die belast is met het onderzoek.