ECD controleert herkomst landbouwchemicaliën bij winkels; geen smokkel vastgesteld

De Economische Controle Dienst (ECD) heeft bij controles van twee landbouwzaken in Suriname geen aanwijzingen voor smokkel van landbouwchemicaliën aangetroffen. De controles werden op vrijdag 9 oktober uitgevoerd in samenwerking met politie-inspecteurs die werkzaam zijn bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI).

De controleactie was gericht op het achterhalen van de herkomst van landbouwchemicaliën die bij bedrijven worden verkocht. Daarbij werd onder meer nagegaan of de handelaren konden aantonen waar zij hun producten hadden ingekocht.

De controleurs bezochten Landbouwshop H. aan de Henri Fernandesweg en Landbouwshop A. aan de Catharina Sophiastraat. Bij beide ondernemingen werden aankoopbonnen opgevraagd en gecontroleerd om de herkomst van geselecteerde producten vast te stellen.

Aan de hand van de overgelegde documenten konden de leveranciers van de gecontroleerde goederen worden geïdentificeerd. Volgens het ministerie is daarbij vastgesteld dat er geen sprake was van smokkel. Ook bleek dat de etiketten van de onderzochte producten zowel in het Nederlands als in het Engels waren opgesteld.

Het ministerie benadrukt het belang van naleving van de geldende wet- en regelgeving en roept winkeliers op om volledig mee te werken wanneer ECD-ambtenaren controles uitvoeren.

Ook de samenleving wordt gevraagd alert te blijven op mogelijke onregelmatigheden in de handel. Personen die vermoedens hebben van smokkel of prijsopdrijving kunnen hiervan melding maken bij de autoriteiten.

Klachten en meldingen kunnen via WhatsApp worden doorgegeven op het nummer +597 8530915. Daarnaast is de ECD telefonisch bereikbaar op 483949.