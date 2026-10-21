Doekhie haalt uit naar Abrahams: “Hij was zelf blij met de dood van Bouterse”

Rashied Doekhie heeft fel uitgehaald naar NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams. De oud-parlementariër weerspreekt diens bewering dat mensen binnen de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP) feestvieren na de dood van Desi Bouterse.

Volgens Doekhie was juist Abrahams blij met het overlijden van de voormalige partijleider, omdat hij zelf het voorzitterschap ambieerde. Die beschuldiging uitte hij in een gesprek met D-TV Express.

“Ye si dati a man no sabi san e taki. De persoon die wel blij was…alla dei a man ben beri doi dati Bouterse no de moro…na a man srefi yere. Want die stoel wilde hij. Hij heeft zoveel dingen gedaan voor de verkiezingen tegen tante Jenny. Dus het ging om die stoel”, aldus Doekhie. Hij beschuldigt Abrahams er daarmee ook van Jennifer Simons vóór de verkiezingen te hebben tegengewerkt.

De uitspraken volgen op scherpe kritiek van Abrahams op de huidige koers van de NDP. Volgens de ondervoorzitter zijn vooral oudere partijleden, onder wie revolutionairen, aan de kant geschoven en wordt onvoldoende respect getoond voor de politieke nalatenschap van Bouterse. Ook stelt hij dat binnen de partij verschillende stromingen zijn ontstaan doordat een bindende kracht ontbreekt.

Abrahams stoort zich daarnaast aan het feit dat zijn drie kameraden Stefanus Dendoe, Ernst Gefferie en Benny Brondenstein ondanks een verkiezingsbelofte en de verkiezingswinst nog steeds in Santo Boma vastzitten. Volgens hem zijn zij daarover zwaar teleurgesteld. Doekhie noemt het op zijn beurt hypocriet wanneer partijleden zeggen het beleid van Simons te ondersteunen, terwijl zij haar tegelijkertijd scherp bekritiseren of tegenwerken.

Ook partijgenoot Soeresh Algoe krijgt kritiek van Doekhie. Algoe sprak eerder zijn voorkeur uit voor Faizal Abdoelgafoer als volgende NDP-voorzitter. Doekhie beschuldigt hem ervan zich voor een habbekrats door derden te laten inzetten om onrust te veroorzaken. Hij legt daarbij een verband met de juridische problemen waarin Algoe volgens hem verkeert en stelt dat deze mogelijk in Santo Boma kan belanden. Verder noemt hij Algoe een ‘welp van de padvinderij’ die binnen de partij onvoldoende gewicht in de schaal legt om een voorkeur uit te spreken.

Volgens Doekhie bepalen de partijstructuren wie welke positie bekleedt. Hij stelt dat president Jennifer Simons op zijn verzoek opnieuw kandidaat zal zijn voor zowel het NDP-voorzitterschap als het presidentschap. Pas wanneer zij aangeeft niet langer beschikbaar te zijn, is er volgens hem ruimte voor andere kandidaten.

Dat geldt volgens Doekhie ook voor Ashwin Adhin, die moet wachten totdat Simons vrijwillig aangeeft haar functies niet meer te kunnen vervullen. Gezien de recente verkiezingsresultaten dicht hij Adhin wel goede kansen toe. Mocht Simons afzien van een nieuwe kandidatuur en mochten anderen zich vervolgens aan de partij willen opdringen, dan wil Doekhie zelf meedoen aan de strijd om het voorzitterschap. “Ik ga die partij niet zomaar weggeven. Ik weet hoeveel tranen, bloed en zweet het heeft gekost om het zo groot te krijgen”, aldus Doekhie.