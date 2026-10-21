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Dienstwapen uit auto van militair verdwenen op VOS-terrein

https://www.surifesta.nl/

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de Militaire Politie (MP) in Suriname
Archiefbeeld Militaire Politie (MP) in Suriname.

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Een dienstwapen, 1.000 SRD en een oplader zijn dinsdag verdwenen uit een voertuig op het terrein van VOS in Suriname. Sergeant S.B. deed aangifte van diefstal. De Militaire Politie (MP) onderzoekt de zaak.

Volgens de aangever had hij zijn voertuig zoals gebruikelijk achter op het terrein geparkeerd. In het voertuig liet hij een tas achter waarin het dienstwapen was opgeborgen. Toen hij tussen 08.30 en 09.00 uur terugkeerde, ontdekte hij dat het wapen uit de tas was verdwenen. Ook het geld en de oplader bleken te zijn weggenomen.

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Het dienstwapen behoort toe aan zijn collega C.F., die werkzaam is bij de CIVD.

Naar aanleiding van de melding hield de Militaire Politie een mannelijke verdachte aan. Bij hem werd echter niets verdachts aangetroffen, waarna hij werd heengezonden. Het onderzoek duurt voort.

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