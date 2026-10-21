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Bewoners Witagron vragen steun voor landbouwplannen met mennonieten

https://www.surifesta.nl/

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Bewoners Witagron vragen steun voor landbouwplannen met mennonieten
Beeld via DNA

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Een groep bewoners van Witagron vraagt het parlement om steun voor grootschalige landbouwplannen van Braganza Marketing Group N.V., waarbij ook mennonieten betrokken zijn. De indieners spreken positief over de samenwerking en hebben hun verzoek maandag 19 oktober via een petitie voorgelegd aan De Nationale Assemblée (DNA).

Initiatiefnemer Harold Souvenir en enkele bewoners boden de petitie aan substituut-griffier Agatha Ramdass aan. Daarbij waren ook de parlementariërs Rabindre Parmessar, Jennifer Vreedzaam en Genevièvre Jordan aanwezig. Ramdass gaf aan dat de kwestie onder de aandacht van het parlement zal worden gebracht.

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Finely Souvenir, die de petitie voorlas, verklaarde dat de gemeenschap al ruim een jaar een samenwerkingsovereenkomst heeft met Braganza en, in het verlengde daarvan, met mennonieten. De landbouwplannen hebben volgens haar betrekking op gronden langs de weg naar West-Suriname, waar overwegend secundair bos staat. Volgens de indieners zijn hierover ook formele afspraken gemaakt met de regering.

De betrokken bewoners benadrukken dat zij de samenwerking als zeer positief ervaren. Zij omschrijven de mennonieten als sociaal en behulpzaam. “Integendeel, wij hebben Mennonieten als sociaal ervaren en als mensen die altijd bereid zijn om met van alles te helpen”, staat in de petitie.

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