Betterson: “Ondernemers worden onnodig gefrustreerd”

ABOP-parlementariër en bestuurskundige Stanley Betterson vindt dat de regering in Suriname kritisch moet kijken naar de bevoegdheden die aan districtscommissarissen worden toegekend. Volgens hem komt het te vaak voor dat ondernemers worden belemmerd door functionarissen die regels opleggen zonder dat duidelijk is op welke wettelijke grondslag zij zich baseren.

Als voorbeeld wijst hij op de langdurige sluiting van een pompstation van Rock Oil in Lelydorp, op instructie van dc Ravi Bhattoe van Wanica-Centrum.

“Ik denk dat het wel iets voor de regering is om voor wat betreft de regelgeving, toch wel goed te gaan kijken naar de delegatie naar districtscommissarissen. Want het gevoel bekruipt mij dat heel wat zaken niet goed worden begrepen. Het is soms taaie juridische materie en ik kan begrijpen dat dc’s soms nieuw zijn.

En wanneer ondersteunend personeel te veel is gewijzigd, kan het dat men soms verkeerde adviezen krijgt. Het komt te vaak voor dat functionarissen bedrijven frustreren, omdat ze denken dat zij het voor het zeggen hebben en welke regel dan ook mogen plaatsen.

Maar dat is het niet. Elke instantie, elke autoriteit, elk bestuursorgaan is aan de wetgeving gebonden. Van de president tot aan het laagste bestuursorgaan is aan wetgeving gebonden”, zei Betterson in een interview op TBN.

De ABOP’er benadrukt dat functionarissen moeten beseffen dat zij niet zomaar beslissingen mogen nemen op basis van wat zij zelf denken of een houding aannemen van vooringenomenheid. “Dat is niet overeenkomstig het bestuurssysteem. Het bestuurssysteem is een gesloten systeem waarbij er sprake is van regelgeving.

Hier en daar is er wel sprake van beleidsvrijheid, maar ook beleidsvrijheid is gebonden aan vaste regels van optreden. Want ondernemers worden onnodig gefrustreerd en ik denk dat het heel veel komt door gebrek aan inzicht en kennis van de materie bij deze organen”, aldus Betterson.