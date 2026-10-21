Bekende contentmaker ‘Baad Langa Rohan’ getrouwd

De in Suriname bekende contentmaker Rohan Jiwalal (24), beter bekend als ‘Baad Langa Rohan’, is afgelopen weekend in het huwelijk getreden met Shiwani Mathoera.

Het huwelijk werd voltrokken volgens de hindoeïstische ritus. Na de huwelijksceremonie vond op zaterdag 17 oktober een receptie plaats bij Ramcharan’s Playground.

Jiwalal had eerder al aangegeven dat hij na zijn huwelijk naar Nederland zou verhuizen en dat deze stap mogelijk gevolgen zou hebben voor de content waarmee hij bekendheid heeft verworven.

De contentmaker zegt aan Waterkant.Net dat het de bedoeling is dat hij en zijn vrouw in november naar Nederland afreizen. Daar zal hij verder bekijken welke mogelijkheden er zijn om de activiteiten waarmee hij bekend is geworden, voort te zetten.