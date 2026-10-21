Baby dood aangetroffen in woning aan de Goedezorgweg

Een baby van één maand oud is in de nacht van maandag op dinsdag 20 oktober dood aangetroffen in een woning aan de Goedezorgweg in Suriname. Rond 04.00 uur werd ontdekt dat het meisje niet meer ademde.

Het gaat om een zuigeling die op 20 september werd geboren. Volgens haar moeder was zij maandagavond rond 19.00 uur voor het laatst in bad gedaan. Daarna werd de baby bij haar grootmoeder achtergelaten, die in een afzonderlijke woning op hetzelfde erf woont.

Later die avond werd het meisje slapend naar huis teruggebracht. Op dat moment leek alles normaal. Enkele uren later ontdekten de betrokkenen dat zij niet meer ademde.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld en ging ter plaatse. Een arts stelde de dood vast. Naar verluidt was de baby niet ziek. Voorlopig wordt uitgegaan van een natuurlijke dood.