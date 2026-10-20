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Wendy Jap-A-Joe niet langer bevoegd als TAS-directeur; Raad van Commissarissen neemt bestuur over

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Wendy Jap-A-Joe is met ingang van vandaag niet langer bevoegd om als directeur van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) op te treden. Haar wettelijke benoemingstermijn van vijf jaar is maandag 19 oktober verstreken.

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in een officiële mededeling gedateerd 20 oktober 2026 bekendgemaakt dat het bestuur van de organisatie voorlopig onder zijn verantwoordelijkheid valt.

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Volgens de RvC werd Jap-A-Joe op 20 oktober 2021 bij presidentiële resolutie benoemd tot directeur van TAS. Op grond van artikel 2, lid 2, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen geldt een dergelijke benoeming voor een periode van vijf jaar. De raad stelt daarom dat haar benoeming op 19 oktober 2026 van rechtswege is geëindigd.

In de officiële mededeling benadrukt de RvC dat Jap-A-Joe vanaf 20 oktober niet langer bevoegd is om TAS te vertegenwoordigen of namens de organisatie verplichtingen aan te gaan. Ook mag zij geen documenten meer namens TAS ondertekenen, betalingen of opdrachten autoriseren of andere bevoegdheden uitoefenen die aan de directeursfunctie zijn verbonden.

De Raad van Commissarissen maakt bovendien duidelijk dat handelingen die vanaf die datum door Jap-A-Joe, namens haar of op basis van haar voormalige directeursbevoegdheid worden verricht, niet door het bevoegde bestuur van TAS zijn goedgekeurd. De organisatie aanvaardt daarvoor geen verantwoordelijkheid, tenzij deze handelingen uitdrukkelijk en schriftelijk door het bevoegde bestuur worden bevestigd.

Het voorlopige bestuur van TAS berust volgens de raad vanaf 20 oktober bij de Raad van Commissarissen zelf. Daarbij wordt verwezen naar artikel 4, lid 2, van de Wet Telecommunicatievoorzieningen.

Met de bekendmaking wil de RvC duidelijkheid verschaffen over de bestuurlijke bevoegdheden binnen de organisatie. Alle betrokkenen worden opgeroepen rekening te houden met de gewijzigde situatie.

Of Jap-A-Joe opnieuw in aanmerking komt voor een benoeming of wanneer een nieuwe directeur zal worden aangesteld, is niet bekendgemaakt. Ook is niet aangegeven hoelang de Raad van Commissarissen het voorlopige bestuur zal voeren. 

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